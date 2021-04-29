Около 70 компаний присоединились к столичной акции "Миллион призов #победимCOVIDвместе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов рассказал, что на данный момент к программе "Миллион призов #победимCOVIDвместе" присоединилось 66 компаний. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он напомнил, что Сергей Собянин поддержал инициативу стимулировать и поддерживать людей, прошедших вакцинацию.

"Мы предложили проведение акции в отношении наименее защищенных людей – это пожилые люди, и сейчас уже есть способ защиты – это вакцинация, и мы предложили стимулирование и поддержку тех людей, которые прошли вакцинирование", – уточнил Платонов.

Он также отметил, что среди компаний есть представители крупного сетевого ретейла, а также столичные кафе и рестораны.

"Город уже предлагает большой диапазон возможностей, как можно потратить эти деньги. Мы считаем, что это хорошая акция, она принесет свой положительный результат", – заключил Платонов.

Ранее сообщалось, что свыше четырех тысяч добровольцев присоединились к акции "Помощники вакцинации", стартовавшей в Москве 18 января.

Волонтеры помогают выездным медицинским бригадам, которые делают горожанам прививки от коронавирусной инфекции. В числе добровольцев – люди различных профессий и возрастов. Участниками акции могут стать все желающие в возрасте от 16 до 64 лет.