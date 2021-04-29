Около 70 компаний присоединились к столичной акции "Миллион призов #победимCOVIDвместе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов рассказал, что на данный момент к программе "Миллион призов #победимCOVIDвместе" присоединилось 66 компаний. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он напомнил, что Сергей Собянин поддержал инициативу стимулировать и поддерживать людей, прошедших вакцинацию.
"Мы предложили проведение акции в отношении наименее защищенных людей – это пожилые люди, и сейчас уже есть способ защиты – это вакцинация, и мы предложили стимулирование и поддержку тех людей, которые прошли вакцинирование", – уточнил Платонов.
Он также отметил, что среди компаний есть представители крупного сетевого ретейла, а также столичные кафе и рестораны.
"Город уже предлагает большой диапазон возможностей, как можно потратить эти деньги. Мы считаем, что это хорошая акция, она принесет свой положительный результат", – заключил Платонов.
Ранее сообщалось, что свыше четырех тысяч добровольцев присоединились к акции "Помощники вакцинации", стартовавшей в Москве 18 января.
Волонтеры помогают выездным медицинским бригадам, которые делают горожанам прививки от коронавирусной инфекции. В числе добровольцев – люди различных профессий и возрастов. Участниками акции могут стать все желающие в возрасте от 16 до 64 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: