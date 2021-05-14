Июньская погода придет в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичам пообещали июньскую погоду на следующей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По словам синоптика, высокая температура установится в городе в конце этой недели, а также в начале следующей.
"В понедельник температура будет уже на 6–7 градусов выше нормы, а во вторник – даже на 7–8 градусов", – пообещал Вильфанд.
Он уточнил, что в начале следующей недели воздух в Москве будет прогреваться до 23–28 градусов тепла. При этом ночной минимум температуры составит 16 градусов.
По словам метеоролога, заметных осадков в столице в начале следующей недели не ожидается.
"Вероятность дождей существует, но местами и небольшие осадки, а до этого все-таки (осадки. – Прим. ред.) будут", – сказал Вильфанд.
Ранее Евгений Тишковец предупредил о приходе в Москву 30-градусной жары. Синоптик объяснил, что аномальное тепло принесет зной из Каракумских пустынь. Ожидается, что к выходным на этой неделе температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла.
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, на следующей неделе в Москве прогнозируется жаркая погода с температурой до +27 градусов. По ее словам, температурные рекорды вряд ли будут побиты.
Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
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