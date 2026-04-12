Благодатный огонь доставлен на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Благодатный огонь доставлен в храм Христа Спасителя из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Огонь был доставлен на пасхальное патриаршее богослужение, которое в этом году совершается в ночь на 12 апреля.

Представители ФАП направились в Израиль 10 апреля. Делегацию возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Днем 11 апреля делегация получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме и отправилась в аэропорт Бен-Гурион для того, чтобы доставить огонь в Москву самолетом "Валентина Терешкова".

Сама церемония схождения Благодатного огня прошла 11 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где о нем молился патриарх Иерусалимский Феофил III и представители духовенства, а также паломники.