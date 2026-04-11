Делегация ФАП получила Благодатный огонь в Иерусалиме

Фото: ТАСС/Иван Батырев

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме и отправилась в аэропорт Бен-Гурион для того, чтобы привезти огонь в Москву. Об этом РИА Новости рассказали представители ФАП.

Делегация должна прилететь в Россию в этот же день на самолете "Валентина Терешкова". Уже вечером 11-го числа его смогут принять представители различных епархий. Лампады с ним направят в 15 столичных храмов, а также в свыше 50 российских городов.

Представители Фонда Андрея Первозванного направились в Израиль 10 апреля. Делегацию возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Церемония схождения Благодатного огня прошла 11 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где о нем молился патриарх Иерусалимский Феофил III и представители духовенства, а также паломники.

Благодатный огонь в преддверии Пасхи каждый год появляется в Кувуклии – часовне над ложем Гроба Господня в Иерусалиме. Для этого верующие молятся в храме, а после в часовне ищут огонь и опечатывают ее. Затем патриарх Иерусалимский снимает торжественное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в здание источников огня.

После патриарх входит в Кувуклию, где гасят свет в ожидание чуда. Когда Благодатный огонь сходит, патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает его собравшимся в храме духовенству и мирянам. Среди них – делегация Фонда Андрея Первозванного.

