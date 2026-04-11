11 апреля, 22:18

"Ведомости": аэропорт Домодедово сменит гендиректора

Аэропорт Домодедово сменит гендиректора – СМИ

Аэропорт Домодедово в ближайшее время сменит гендиректора – свой пост покидает нынешний гендиректор авиагавани Андрей Иванов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением кадровых решений.

По ее данным, основным претендентом на его место называется первый заместитель генерального директора Шереметьево Андрей Никулин, который должен перейти на работу в Домодедово после 17 апреля.

Никулину 49 лет. Он окончил Санкт-Петербургский авиационно-транспортный колледж гражданской авиации, а затем Академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушных судов и управление воздушным движением". Никулин работал в структурах Внуково, "Аэрофлота" и Шереметьево.

Один из собеседников издания назвал его сильным профильным управленцем, который с 2014 года занимал должность первого заместителя гендиректора, и в Шереметьево отвечает за разрешение нештатных ситуаций, а также хорошо взаимодействует с авиакомпаниями и госорганами.

В прошлом году Генеральная прокуратура России подала иск в арбитражный суд Московской области к бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану.

По версии ведомства, владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль предприятий выводили под видом погашения займов в недружественные иностранные юрисдикции. Суд удовлетворил иск, и аэропорт перешел в собственность государства.

29 января стало известно, что активы группы "Домодедово" приобрела дочерняя структура аэропорта Шереметьево – ООО "Перспектива". Сумма сделки превысила 66 миллиардов рублей.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко рассказал, что покупка была осуществлена на собственные средства аэропорта, без привлечения заемных денег. При этом выяснилось, что аэропорт Внуково также проявлял интерес к покупке активов Домодедово, но в итоге отказался от участия в торгах, объяснив это неготовностью платить 72 миллиарда рублей.

Сообщалось, что Шереметьево планирует разработать программу финансового оздоровления Домодедово, которая будет зависеть от динамики пассажиропотока в России и московском авиаузле. Совет директоров Домодедово поставит перед исполнительными органами задачу оптимизировать структуру, выйти на окупаемость и повысить качество обслуживания.

Также уточнялось, что в Домодедово проведут реструктуризацию после смены собственника – у аэропорта будет свой совет директоров и свой менеджмент, задачей которого будет вывод аэропорта на безубыточность и окупаемую деятельность.

Читайте также


Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

