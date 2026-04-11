"Ведомости": аэропорт Домодедово сменит гендиректора

Аэропорт Домодедово в ближайшее время сменит гендиректора – свой пост покидает нынешний гендиректор авиагавани Андрей Иванов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением кадровых решений.

По ее данным, основным претендентом на его место называется первый заместитель генерального директора Шереметьево Андрей Никулин, который должен перейти на работу в Домодедово после 17 апреля.

Никулину 49 лет. Он окончил Санкт-Петербургский авиационно-транспортный колледж гражданской авиации, а затем Академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушных судов и управление воздушным движением". Никулин работал в структурах Внуково, "Аэрофлота" и Шереметьево.

Один из собеседников издания назвал его сильным профильным управленцем, который с 2014 года занимал должность первого заместителя гендиректора, и в Шереметьево отвечает за разрешение нештатных ситуаций, а также хорошо взаимодействует с авиакомпаниями и госорганами.

В прошлом году Генеральная прокуратура России подала иск в арбитражный суд Московской области к бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану.

По версии ведомства, владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль предприятий выводили под видом погашения займов в недружественные иностранные юрисдикции. Суд удовлетворил иск, и аэропорт перешел в собственность государства.

29 января стало известно, что активы группы "Домодедово" приобрела дочерняя структура аэропорта Шереметьево – ООО "Перспектива". Сумма сделки превысила 66 миллиардов рублей.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко рассказал, что покупка была осуществлена на собственные средства аэропорта, без привлечения заемных денег. При этом выяснилось, что аэропорт Внуково также проявлял интерес к покупке активов Домодедово, но в итоге отказался от участия в торгах, объяснив это неготовностью платить 72 миллиарда рублей.

Сообщалось, что Шереметьево планирует разработать программу финансового оздоровления Домодедово, которая будет зависеть от динамики пассажиропотока в России и московском авиаузле. Совет директоров Домодедово поставит перед исполнительными органами задачу оптимизировать структуру, выйти на окупаемость и повысить качество обслуживания.

Также уточнялось, что в Домодедово проведут реструктуризацию после смены собственника – у аэропорта будет свой совет директоров и свой менеджмент, задачей которого будет вывод аэропорта на безубыточность и окупаемую деятельность.