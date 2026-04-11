11 апреля, 20:26
Аварийно-спасательные работы во Владикавказе завершены после взрыва
Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
В центре Владикавказа завершены аварийно-спасательные работы, которые проводились после взрыва на складе с пиротехникой, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Вместе с тем глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале заявил о госпитализации еще одного человека после взрыва. Пациент самостоятельно обратился в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Всего в медучреждениях республики остаются 11 пострадавших.
Взрыв на складе с пиротехникой во Владикавказе произошел 10 апреля. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.
Из-под завалов здания извлекли тела двух погибших. Еще 14 человек ранены, в том числе 2 детей. Уточнялось, что состояние двух детей и двух взрослых оценивается как тяжелое.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС. С задержанными проводятся следственные мероприятия.
Также сообщалось, что власти направят на выплаты пострадавшим предварительно 8,5 миллиона рублей. Уточнялось, что владельцы наиболее пострадавших домов получат по 100 тысяч рублей, а те, кто лишился имущества первой необходимости, – по 50 тысяч рублей.
