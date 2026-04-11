Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
11 апреля, 20:26

Происшествия

Аварийно-спасательные работы во Владикавказе завершены после взрыва

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

В центре Владикавказа завершены аварийно-спасательные работы, которые проводились после взрыва на складе с пиротехникой, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Вместе с тем глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале заявил о госпитализации еще одного человека после взрыва. Пациент самостоятельно обратился в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Всего в медучреждениях республики остаются 11 пострадавших.

Взрыв на складе с пиротехникой во Владикавказе произошел 10 апреля. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

Из-под завалов здания извлекли тела двух погибших. Еще 14 человек ранены, в том числе 2 детей. Уточнялось, что состояние двух детей и двух взрослых оценивается как тяжелое.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС. С задержанными проводятся следственные мероприятия.

Также сообщалось, что власти направят на выплаты пострадавшим предварительно 8,5 миллиона рублей. Уточнялось, что владельцы наиболее пострадавших домов получат по 100 тысяч рублей, а те, кто лишился имущества первой необходимости, – по 50 тысяч рублей.

Во Владикавказе приостановили разбор завалов на месте взрыва склада пиротехники

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика