Аварийно-спасательные работы во Владикавказе завершены после взрыва

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

В центре Владикавказа завершены аварийно-спасательные работы, которые проводились после взрыва на складе с пиротехникой, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Вместе с тем глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале заявил о госпитализации еще одного человека после взрыва. Пациент самостоятельно обратился в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Всего в медучреждениях республики остаются 11 пострадавших.

Взрыв на складе с пиротехникой во Владикавказе произошел 10 апреля. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

Из-под завалов здания извлекли тела двух погибших. Еще 14 человек ранены, в том числе 2 детей. Уточнялось, что состояние двух детей и двух взрослых оценивается как тяжелое.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС. С задержанными проводятся следственные мероприятия.

Также сообщалось, что власти направят на выплаты пострадавшим предварительно 8,5 миллиона рублей. Уточнялось, что владельцы наиболее пострадавших домов получат по 100 тысяч рублей, а те, кто лишился имущества первой необходимости, – по 50 тысяч рублей.