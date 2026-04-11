Задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехники после взрыва во Владикавказе

После взрыва во Владикавказе задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехники. Об этом сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

На данный момент с задержанными проводятся все необходимые следственные мероприятия. Также были изъяты компоненты для создания пиротехники. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Глава Северной Осетии пообещал, что все виновные понесут заслуженное наказание.

"Это трагедия, которая унесла жизни людей и причинила тяжкий вред здоровью пострадавших. Такие случаи не должны повторяться", – заключил Меняйло.

Взрыв произошел во Владикавказе на складе с пиротехникой 10 апреля. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

Тела двух погибших извлекли из-под завалов здания. Еще 14 человек ранены, в том числе 2 детей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС.

