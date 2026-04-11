Десять пострадавших остаются в больнице после взрыва во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, два человека находятся в Республиканской клинической больнице. Один из них в тяжелом состоянии, сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Взрыв прогремел во Владикавказе на складе с пиротехникой в пятницу, 10 апреля. В качестве предварительной причины инцидента названо нарушение правил обращения с открытым огнем.

Тела двух погибших извлекли из-под завалов здания. Еще 14 человек ранены, в том числе 2 детей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС.

