Разбор завалов после взрыва во Владикавказе приостановили из-за угрозы обрушения

Работы по разбору завалов на месте взрыва во Владикавказе временно приостановили из-за риска обрушения здания. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в МАХ.

По его словам, решение принято в целях безопасности. Территория происшествия взята под охрану, а специалисты вернутся к разбору завалов утром 11 апреля.

При этом коммунальные службы продолжают работу. На данный момент ведется восстановление электроснабжения в близлежащих домах.

Взрыв прогремел во Владикавказе на складе с пиротехникой в пятницу, 10 апреля. В качестве предварительной причины инцидента названо нарушение правил обращения с открытым огнем.

Тела двух погибших извлекли из-под завалов здания. Еще 14 человек ранены , в том числе 2 детей. 3 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 1 – в крайне тяжелом.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС.