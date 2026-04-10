Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
10 апреля, 13:09

Происшествия

Восемь человек пострадали при взрыве на складе во Владикавказе

Фото: МАХ/"МЧС Северной Осетии"

Восемь человек пострадали при взрыве на складе во Владикавказе, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

В ведомство поступило сообщение о том, что, предположительно, в складских помещениях на улице Партизанской произошел хлопок. К месту направили силы и средства МЧС по повышенному рангу сложности – 2-му.

В настоящий момент известно о восьми пострадавших, среди которых ребенок. Кроме того, по информации МЧС России, спасены два человека. Продолжается тушение пожара и разбор завалов. На месте работают 145 человек и 39 единиц техники.

Кроме того, на место ЧП выехали следователи и криминалисты СУ СК России по республике. В ведомстве уточнили, что на складе могла храниться пиротехника.

"Следственными органами СК России проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении ведомства в MAX.

Ранее огонь охватил здание Московского высшего общевойскового командного училища на улице Головачева. Там загорелась кровля из-за короткого замыкания.

Потушить пожар удалось на площади 200 квадратных метров спустя примерно четыре часа. В результате происшествия никто не пострадал благодаря своевременной эвакуации людей.

происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика