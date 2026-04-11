Власти направят 8,5 млн руб на выплаты пострадавшим после взрыва во Владикавказе

Власти направят на выплаты пострадавшим и жителям домов во Владикавказе, поврежденных в результате взрыва, предварительно 8,5 миллиона рублей, сообщила администрация города.

Уточнялось, что из резервного фонда главы администрации города владельцы наиболее пострадавших домов получат по 100 тысяч рублей, а те, кто лишился имущества первой необходимости, – по 50 тысяч рублей.

Кроме того, будут организованы выплаты членам семей погибших, а также гражданам, получившим вред здоровью: 200 тысяч рублей при легком вреде и 400 тысяч – при среднем или тяжелом.

Взрыв во Владикавказе на складе с пиротехникой произошел 10 апреля. Предварительно, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

Из-под завалов здания извлекли тела двух погибших. Еще 14 человек ранены, в том числе 2 детей. Уточнялось, что состояние двух детей и двух взрослых оценивается как тяжелое. В больницах тем временем остаются десять пострадавших.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС. С задержанными проводятся следственные мероприятия.