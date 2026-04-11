ВС РФ поразили объекты энерго-транспортной инфраструктуры ВСУ

Российская армия за последние сутки ликвидировала промышленную инфраструктуру, а также энергетические и транспортные объекты, которые используются в интересах украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, были атакованы склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и ударными БПЛА. Также к атаке были привлечены ракетными войсками и артиллерией.

Ранее российская армия нанесла групповой удар возмездия по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, которые используются в интересах ВСУ. В Минобороны РФ пояснили, что атака стала ответом на террористические нападения Киева по гражданским объектам России.

В операции были задействованы высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

