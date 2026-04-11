Собянин рассказал о запуске в парке "Руднево" стратегически важного производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В индустриальном парке "Руднево" запущено производство оборудования для энергокомплекса страны, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что резидент площадки начал выпускать устройства для автоматизации линий электропередачи. Они дают возможность оперативно определять место повреждения, а также отключать только локальный участок, сохраняя подачу электричества потребителям. Продукция создана на базе отечественных комплектующих.

По словам мэра, разработки имеют стратегическое значение. Они не только повышают устойчивость электросетей и уровень автоматизации распределительных сетей, но и снижают риски для персонала. В проект будет инвестировано более 168 миллиона рублей.

Кроме того, в 2026 году планируется открытие второй площадки в экономической зоне Москвы. В ней будут выпускать электротехнические изделия для транспортной и электросетевой инфраструктуры.

Собянин также подчеркнул, что в городе постоянно создаются условия для развития бизнесом собственных технологий и продукции. Это укрепляет технологическую независимость России.

"Сегодня в "Руднево", на одной из самых современных промышленных площадок страны, работают около 40 инновационных компаний, 16 из них – резиденты. Это дает предприятиям налоговые льготы и поддержку города", – заключил градоначальник.

Ранее стало известно, что в 2025 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" возвели 11 промышленных и общественно-деловых объектов. 7 из них были построены при участии города, а остальные – на средства частных инвесторов. Их общая площадь составила более 360 тысяч квадратных метров.

