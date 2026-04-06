06 апреля, 12:11

Экономика

Производство отрасли машиностроения в столице выросло почти в 1,5 раза за год

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производство отрасли машиностроения в Москве выросло почти в 1,5 раза в 2025 году по сравнению с 2024-м. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В прошлом году одним из самых динамично развивающихся направлений стало машиностроение. В нем занято более 260 предприятий, где трудятся около 20 тысяч человек", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Он рассказал, что столичные предприятия выпускают в том числе лифты, роботизированные системы, конвейеры, станки и насосы. В прошлом году они нарастили производство на 40,2%.

Также за год они стали выпускать в 4 раза больше конвейеров. Помимо этого, в 2025-м в городе начали производить системы для фильтрования и очистки воды. Производство развернулось с 9,4 тысячи единиц оборудования в 2024-м до свыше миллиона в 2025 году.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, за прошлый год выросла и отгрузка в машиностроении. Станков для металлообработки стало больше почти в 2 раза.

По его словам, в 2025 году объем отгруженной продукции машиностроения вырос на 15%, достигнув суммы более 294 миллиардов рублей.

Чтобы отрасль продолжала развиваться, в Москве созданы меры поддержки производств, благодаря которым они могут выйти не только в другие регионы, но и за границу. Сейчас столица предлагает более 20 инструментов, в том числе налоговые льготы и долгосрочные контракты.

Для поддержки промышленности в столице активно подготавливают кадры. Например, в конце прошлого года в особой экономической зоне "Технополис "Москва" открылся центр практической подготовки для машиностроения. Каждый год он будет обучать свыше 1,5 тысячи специалистов.

Ранее стало известно, что в 2025 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" возвели 11 промышленных и общественно-деловых объектов. 7 из них были построены при участии города, а остальные – на средства частных инвесторов. Их общая площадь составила более 360 тысяч квадратных метров.

