Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 12:48

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии аддитивных технологий в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столица укрепляет позиции в сфере 3D‑печати для промышленности и экономики. В городе развиваются аддитивные технологии, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр указал, что они становятся важным инструментом, ключевые преимущества которого – снижение массы изделий, экономия материалов, ускорение производства, возможность создавать сложные и персонализированные объекты, использовать вторсырье и локализовать изготовление.

Уже более 25 столичных компаний специализируются на этом сегменте. Они производят принтеры и комплектующие, разрабатывают материалы и специализированное программное обеспечение, а также предлагают услуги аддитивного производства по модели "ферм 3D-печати".

Особое внимание мэр столицы уделил подготовке кадров. В прошлом году около 100 учеников инженерных классов посетили площадку резидента "Технополиса Москва" – компанию "Аддитивный инжиниринг", где увидели работу промышленных принтеров и узнали, как восстанавливают уникальные, уже не выпускающиеся детали.

Московские разработки находят применение по всей стране. Например, в конце 2025 года один из столичных 3D-принтеров был внедрен в Институте машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета.

Ранее сообщалось, что в кластере "Ломоносов" 5 и 6 февраля пройдет второй Международный научно-технологический форум "Робототехника, интеллект машин и механизмов" (РИММ-2026). Он соберет ведущих специалистов из России и других стран в области разработки, производства и внедрения робототехнических систем.

Читайте также


мэр Москвытехнологиигород

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика