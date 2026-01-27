В Москве пройдет международный форум по робототехнике и беспилотным системам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Второй Международный научно-технологический форум "Робототехника, интеллект машин и механизмов" (РИММ-2026) пройдет в кластере "Ломоносов" 5 и 6 февраля, передал портал мэра и правительства Москвы.

Центральной темой этого года выступит "Робототехника. Сделано в России – 2030". Форум соберет ведущих специалистов из России и других стран в области разработки, производства и внедрения робототехнических систем. Среди участников – представители государственных органов, фондов, институтов развития, научного и делового сообщества, а также эксперты по интеллектуальным системам управления.

На пленарном заседании будут рассмотрены ключевые аспекты развития отечественной робототехники, ее применение в промышленности и сфере услуг, а также перспективы международного сотрудничества в этой области.

Программа РИММ-2026 охватит широкий спектр актуальных тем, начиная с создания природоподобных роботов и беспилотных систем, заканчивая разработкой компонентов и интеллектуальных систем управления. Особое внимание будет уделено вопросам повышения производительности труда, кадрового обеспечения отрасли и разработке необходимой нормативно-правовой базы.

Всего запланировано 12 сессий, на которых выступят свыше 100 экспертов. Они поделятся своими знаниями и опытом в области автоматизации производств и внедрения роботизированных комплексов в различные отрасли промышленности.

Отдельную сессию о применении беспилотных систем в экономике, их интеграции и перспективах организует Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС). В ходе обсуждения будут рассмотрены текущие возможности беспилотных авиационных (БАС) и роботизированных систем (БРС), их влияние на экономическую среду и необходимые шаги для их дальнейшего распространения.

Мероприятие направлено на переход от теоретических обсуждений возможностей использования БАС и БРС к анализу конкретных примеров внедрения этих технологий, а также выявлению факторов, влияющих на их окупаемость в ключевых отраслях. Модераторами дискуссии выступят представители ФЦ БАС и Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления. Также предусмотрена открытая дискуссия с участием всех присутствующих.

В свою очередь, Московский инновационный кластер организует на форуме обсуждение, посвященное увеличению экономической эффективности роботизации, обеспечиваемого за счет повышения автономности роботов и снижения затрат на технологические решения.

Вместе с тем на выставке в рамках РИММ-2026, проходящей в честь Всемирного дня робототехники, гостям будут представлены инновационные разработки российских компаний в области робототехники и ее компонентов.

Экспозиция охватывает широкий спектр решений – от мощных промышленных манипуляторов и космических технологий до дружелюбных сервисных помощников и образовательных систем, готовых к внедрению.

Кроме того, столичные компании, включая участников Московского инновационного кластера, покажут передовые достижения в робототехнике и инженерии, а также уникальные проекты, которые уже сегодня определяют будущее технологий в промышленности, сервисе, медицине и образовании.

Посетители смогут увидеть разнообразные робототехнические решения и электронные компоненты, познакомиться с новейшими технологиями и принять участие в играх с дронами, таких как дрон-баскетбол и пионербол, а также испытать дрон-симуляторы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столица активно задействует роботов в промышленности, сельском хозяйстве, спасательных операциях и на других работах. Мэр подчеркнул, что разработка и производство роботов является одной из самых перспективных отраслей. Ее развитие во многом определит облик столичной промышленности в ближайшие десятилетия.

