Путин иронично ответил на слова о тостах в его честь в Крыму

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с иронией отреагировал на слова главы Крыма Сергея Аксенова о том, что в Крыму не раз "поднимали рюмки" в его честь. Слова президента передает RT.

Глава государства попросил Аксенова передать слова благодарности участникам событий "крымской весны" 2014 года.

"Всем все передал... Спасибо огромное. Поднимали рюмку не один раз за вас все эти дни", – ответил Аксенов, участвовавший по видеосвязи в совещании Путина с членами правительства по вопросам социально-экономического развития региона.

Российский лидер с улыбкой отметил, что "пора бы прекратить".

Ранее Путин поздравил россиян по случаю 12-летней годовщины воссоединения Крыма с РФ. Он напомнил, что включение полуострова в состав России состоялось после общекрымского референдума, прошедшего 16 марта и подписанного 18 марта 2014 года.

В связи с годовщиной этого события в Троицке прошла историческая викторина, состоящая из 5 этапов – от быстрых вопросов до 10 секунд по географии и датам до заданий по истории региона – от Крымского ханства до событий 2014 года. Все участники получили памятные сувениры.

Также к этому дню в столице открылась интерактивная выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны. Ее подготовили активисты Молодежной палаты Пресненского района. Экспозиция объединяет историческую документалистику и современные технологии.