Аэропорт Пулково представил новый логотип с разводными мостами

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково представил новый логотип с образом разводных мостов – одного из главных символов города. Об этом сообщает ТАСС.

Логотип был разработан компанией дизайнера Артемия Лебедева, он также принял участие в торжественной презентации. По словам дизайнера, новый логотип состоит из нескольких смыслов. В частности, он также может быть представлен как хвосты самолетов, что указывает на интенсивный трафик.

"И здесь же скрытая пасхалка – это буква "Л", первая буква в слове Ленинград, потому что Ленинград – это город-герой. И в этом логотипе нам удалось соединить все эти смыслы", – добавил Лебедев.

В создании логотипа использовались элементы шрифта эпохи Петра Великого. Новую символику аэропорта можно будет увидеть на предметах мерча, а также автобусах, которые доставляют пассажиров по территории аэропорта из терминала в самолет.

Ранее сообщалось, что по итогам аукциона новым владельцем активов группы "Домодедово" стало ООО "Перспектива", дочерняя структура Шереметьево. Всего к торгам допустили два потенциальных покупателя. Вторым стала организация "Московский международный аэропорт", дочерняя структура Внуково.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко заверил, что сотрудники Домодедово после смены собственника смогут сохранить свои рабочие места, соцгарантии и зарплату.