02 февраля, 21:08

Политика

Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупать нефть у России

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/YURI GRIPAS

Премьер Индии Нарендра Моди согласился остановить покупки нефти из России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social по итогам телефонных переговоров с индийским коллегой.

По словам главы Белого дома, для него было честью провести беседу с "одним из лучших друзей" и "влиятельным и уважаемым лидером своей страны".

"Мы обсудили много вопросов, в том числе торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он (Моди. – Прим. ред.) согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы", – цитирует пост американского лидера "Газета.ру".

Трамп добавил, что такой сценарий может поспособствовать завершению конфликта на Украине.

В ноябре 2025 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей рынка более 30%. Российский посол в Индии Денис Алипов отмечал, что Москва заинтересована в наращивании взаимных с Нью-Дели инвестиций в нефтегазовый сектор. В частности, "Роснефть" вела работу по диверсификации своей деятельности на индийском направлении.

При этом в прошлом году Трамп объявил о введении 25% пошлин в отношении Индии из-за закупок российских энергоносителей. Позднее американский лидер ввел дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%.

