20 ноября, 06:59

Политика

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Фото: depositphotos/carloscastilla

Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей рынка более 30%. Об этом сообщил российский посол в Индии Денис Алипов.

"Несмотря на попытки подорвать двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере, наша кооперация на данном треке поступательно развивается", – цитирует дипломата РИА Новости.

Российская сторона заинтересована в наращивании взаимных с Индией инвестиций в нефтегазовый сектор. В частности, "Роснефть" ведет работу по диверсификации своей деятельности на индийском направлении. У индийских компаний также есть доли в крупных российских проектах по добыче углеводородов.

Москва также проводит с Нью-Дели диалог о возможных проектах серийного сооружения современных атомных энергоблоков большой мощности на основе технологии ВВЭР.

Алипов назвал успешным сотрудничество стран по строительству АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнаду. На сегодняшний день первые два блока станции из шести уже обеспечивают местное население доступной электроэнергией.

Еще одним перспективным направлением представляется возведение в Индии АЭС малой мощности, которые смогут обеспечить поставку электроэнергии в отдаленные районы.

Летом этого года президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин в отношении Индии. Позднее американский лидер ввел дополнительную пошлину в размере 25%.

Кроме того, Трамп призвал страны Евросоюза увеличить пошлины для Индии и Китая до 100% в рамках совместного давления на Россию.

При этом американский лидер заявлял, что Индия практически полностью прекратит закупать российскую нефть к концу 2025 года. По его словам, это процесс, который невозможно остановить.

политикаэкономика

