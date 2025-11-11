Трамп заявил, что США сохранят высокие пошлины против Индии

Фото: depositphotos/actionsports

Соединенные Штаты сохраняют пошлины против Индии за продолжение закупок российской нефти. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами.

Он подчеркнул, что сейчас пошлины очень высокие. Однако добавил, что "в какой-то момент" Вашингтон снизит их в связи с сокращением Нью-Дели закупок нефти из Москвы. По его словам, экспорт был "сокращен очень существенно".

Летом 2025 года Трамп объявил о введении 25% пошлин в отношении Индии. Позднее американский лидер ввел дополнительную пошлину в размере 25%.

Кроме того, Трамп призвал страны Евросоюза увеличить пошлины для Индии и Китая до 100% в рамках совместного давления на Россию.

При этом американский лидер заявлял, что Индия практически полностью прекратит закупать российскую нефть к концу 2025 года. По его словам, это процесс, который невозможно остановить.