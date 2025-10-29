Bloomberg: идущий в Индию танкер с российской нефтью остановился после санкций США

Фото: 123RF.com/olli0815

После введения американским Минфином санкций в отношении двух российских нефтяных компаний танкеры с нефтью, идущие в Индию, стали показывать необычное поведение. Например, судно Furia замедлило ход и остановилось между Данией и Германией, сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные Kpler и Vortexa, которые оказались в распоряжении у агентства Bloomberg.

По словам журналистов, Furia, которая 20 октября приняла на борт 730 тысяч баррелей нефти с портом назначения Сикка в индийском штате Гуджарат, должен был прибыть в середине ноября. Однако 28 октября судно остановилось.

23 октября США ввели дополнительные санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Ограничения также коснулись их дочерних компаний, находящихся в России. Все имущество российских нефтяных компаний в США будет заблокировано.

После этого "Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что американские санкции уже спровоцировали рост цен на мировых нефтяных рынках, который продолжится в ближайшее время. При этом, подчеркнул он, недружественные меры никак не повлияют на российскую экономику.

