Уитакер обсудил с ЦРУ альтернативные санкциям возможности давления на Россию

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил в интервью Bloomberg, что провел встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом для обсуждения альтернативных санкциям опций влияния на Россию.

Он подчеркнул, что у президента США Дональда Трампа "все карты на руках", а санкции против российской нефтяной промышленности – "это лишь одна из них".

Уитакер добавил, что те способы влияния на РФ, которые он обсудил с Рэтклиффом, есть в распоряжении Трампа и он будет их использовать по мере необходимости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон начал обсуждать использование активов России, находящихся в США, для поддержки Украины. Киев якобы обратился к Америке с просьбой лишить российские банки доступа к долларовым расчетам через американские компании.