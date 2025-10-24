Индия отказалась заключать сделку с США в спешке

Фото: Москва 24

Индия не намерена заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под внешним давлением, заявил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue.

"Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета", – подчеркнул министр.

Гоял отметил, что Индия принимает стратегические решения с учетом долгосрочной перспективы и не поддается сиюминутному давлению.

"Торговое соглашение – это долгосрочная перспектива, и мы должны смотреть в будущее и добиваться наилучших условий для страны", – сказал глава ведомства.

Министр также заявил, что республика приняла факт того, что на нее наложены тарифы.

"Мы ищем способы решения этой проблемы. Мы рассматриваем новые рынки", – подчеркнул он.

По его словам, индийская экономика демонстрирует устойчивость благодаря растущему внутреннему спросу.

В июле президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин в отношении Индии с 1 августа 2025 года. 6 августа американский лидер ввел дополнительную пошлину в размере 25%.

Позже Трамп призвал страны Евросоюза (ЕС) увеличить пошлины для Индии и Китая до 100% в рамках совместного давления на Россию. Однако в МИД усомнились, что подобные меры повлияют на торговлю между Москвой и Нью-Дели.

Также сообщалось, что США может заключить торговую сделку с Индией. Министр торговли американской стороны Говард Латник заявлял, что Индии надо "перестать закупать российскую нефть". 12 сентября стало известно, что Соединенные Штаты планируют давить не только на Евросоюз, но и на G7 для повышения пошлин против Индии и Китая.