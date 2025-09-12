Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Политика
Главная / Новости /

FT: США будут давить на страны G7 для повышения пошлин против Индии и Китая

США собираются давить на G7 ради повышения пошлин для Индии и КНР – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Соединенные Штаты планируют оказывать давление не только на Евросоюз, но и на страны G7 ради повышения пошлин против Индии и Китая из-за закупок российской нефти. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Минфине США.

По данным газеты, соответствующие сигналы членам "Большой семерки" подали в начале этой недели. Вашингтон предлагает установить пошлины на уровне от 50% от 100%. При этом тарифы будут отменены в день окончания конфликта на Украине, добавил собеседник издания.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между двумя странами. Одновременно с этим, по информации СМИ, Трамп призвал страны Евросоюза увеличить пошлины для Индии и Китая до 100%.

Соединенные Штаты могут заключить торговую сделку с Индией после отказа от закупок российской нефти, заявлял министр торговли США Говард Латник.

Читайте также


политикаэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика