FT: США будут давить на страны G7 для повышения пошлин против Индии и Китая

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Соединенные Штаты планируют оказывать давление не только на Евросоюз, но и на страны G7 ради повышения пошлин против Индии и Китая из-за закупок российской нефти. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Минфине США.

По данным газеты, соответствующие сигналы членам "Большой семерки" подали в начале этой недели. Вашингтон предлагает установить пошлины на уровне от 50% от 100%. При этом тарифы будут отменены в день окончания конфликта на Украине, добавил собеседник издания.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между двумя странами. Одновременно с этим, по информации СМИ, Трамп призвал страны Евросоюза увеличить пошлины для Индии и Китая до 100%.

Соединенные Штаты могут заключить торговую сделку с Индией после отказа от закупок российской нефти, заявлял министр торговли США Говард Латник.