Трамп заявил, что США "потеряли" Россию и Индию из-за Китая

Фото: AP Photo/Alexander Kazakov

Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США "потеряли" Россию и Индию из-за Китая.

Он опубликовал совместное фото Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю. Пусть их ждет долгое и счастливое совместное будущее!" – написал президент США.

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social другую фотографию с Путиным. Кадр был сделан в ходе встречи двух лидеров на саммите на Аляске в США. На фотографии оба президента запечатлены смотрящими в небо.

В своем следующем посте американский лидер опубликовал снимок авиационной группы ВВС США, который пролетел над участниками саммита.

