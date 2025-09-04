Форма поиска по сайту

04 сентября, 23:58

Политика

Трамп опубликовал фото с Путиным после беседы с европейскими лидерами

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

После телефонного разговора с европейскими лидерами президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social фотографию с Владимиром Путиным.

Кадр был сделан во время встречи двух лидеров на саммите на Аляске. На ней оба президента запечатлены смотрящими в небо.

В своем следующем посте Трамп опубликовал снимок авиационной группы ВВС США, пролетавшей в тот момент над участниками саммита. Он отметил, что на фото запечатлен стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении истребителей, которые и привлекли внимание президентов.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что участники "коалиции желающих" позвонили Трампу после завершения встречи по Украине. По его словам, они рассказали американскому лидеру о результатах своей работы, а также выразили надежду на дальнейшее участие США в разработке гарантий безопасности для Киева.

Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
политика

