Москва 24 украсила елку в аэропорту Шереметьево

Фото: пресс-служба международного аэропорта Шереметьево

Телеканал Москва 24 украсил елку в международном аэропорту Шереметьево в рамках акции "Парад Рождественских елей".

На новогоднее дерево повесили фигурку ведущего канала – кота Бублика, а также праздничную гирлянду, на которой разместили логотипы просветительского экопроекта "Сортировочная", сайта m24.ru, Агентства "Москва", мультимедийного проекта "Сити" и радиостанций "Москва FM" и "Радио Москвы".

Елка находится между терминалами B и С. Она создает праздничную атмосферу для тысяч туристов и гостей аэропорта в преддверии Нового года и Рождества. Увидеть дерево с украшениями холдинга "Москва Медиа" можно до конца января.

Ранее на Соборной площади Кремля украсили главную новогоднюю ель России. Дизайн выдержан в стилистике морозных узоров. На елке можно увидеть игрушки перламутровых оттенков, которые передают блеск кристаллов льда. Зимнюю гамму дополнили белый, золотой и синий цвета.