20 декабря, 09:39

Город

Более 250 елочных базаров открылось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве начали работать более 250 елочных базаров. В них до 31 декабря можно будет выбрать наиболее подходящее дерево. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает портал мэра и правительства столицы.

"В этом году в ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии. Кроме традиционных хвойных деревьев, на базарах будет продаваться сосна и лапник", – отметил Немерюк.

Больше всего площадок будет в ЮЗАО, а также в ЗАО и САО. Места на елочных базарах предприниматели получают через открытый аукцион. Все из них имеют единый внешний вид, площадь составляет от девяти до 60 квадратных метров.

Адреса площадок размещены на интерактивной карте на странице zima.mos.ru. По словам Немерюка, покупатель может быть уверен в качестве товара на официальном елочном базаре.

Между тем пункты акции "Елочный круговорот" начнут работу в столице 2 января 2026 года. Они будут доступны для горожан до весны. Больше всего желающих отнести ель на переработку проживают в ЮВАО, СВАО и ВАО.

Все инициативы жителей столицы о дополнительных экоточках были переданы профильным специалистам.

Москвичи стали нанимать специалистов по украшению новогодних елок

Зима в Москве
