Места с зимними активностями Москвы теперь можно найти через геосервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" стали доступны для поиска в геосервисе "2ГИС". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Чтобы найти площадки, нужно ввести запрос "Путешествие в Рождество" в поисковой строке сервиса. Точки будут представлены с подробными описаниями и фотографиями, а навигатор поможет построить оптимальный маршрут.

Маркетолог компании-разработчика Динара Зайдуллина отметила, что сервис поможет жителям и гостям столицы сориентироваться и выбрать подходящий вариант досуга. Например, на Тверском бульваре находится галерея бьюти-елок, а на Манежной площади расположены городок старинных ватных игрушек и ярмарка.

"В этом году фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 35 площадках по всей Москве, каждая со своей уникальной программой – от творческих мастер-классов до спектаклей и концертов. Мы рады сотрудничеству с фестивалем", – добавила Зайдуллина.

В свою очередь, представитель оргкомитета цикла уличных городских фестивалей "Московские сезоны" и "Путешествие в Рождество" Павел Гусев добавил, что сотрудничество с геосервисом уже не первый год делает праздник ближе к москвичам и гостям города.

"Это удобство, которого мы всегда хотели для наших гостей, чтобы Рождество чувствовалось не только в воздухе, но и под рукой – в смартфоне, карте, паре кликов от начала приключения", – подчеркнул он.

Кроме того, места с зимними активностями Москвы появились и в Яндекс Картах. Пользователи могут изучить информацию о катках, резиденциях Деда Мороза, елочных базарах и других праздничных точках.

В пресс-службе Яндекса уточнили, что найти места можно в персональных рекомендациях в разделе "Зима" или в поисковой строке.

Например, в этом году в картах появилось почти 3 тысячи новогодних елок. Их можно найти как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Главные из них, в том числе елка на Манежной площади, отображаются в виде 3D-моделей. Всего в Москве отмечено 467 праздничных деревьев.

В сервисе также появилась информация о елочных базарах. Всего в России их больше 3,5 тысячи, из них в столице отмечено 1 233 точки. Помимо этого, добавили более 11 тысяч катков, 2 565 из них – в Москве.

По данным сервиса, в первую тройку городов-миллионников по количеству елок на 10 тысяч жителей входят Москва, Санкт-Петербург и Волгоград. В топ-три городов-миллионников по количеству катков на 10 тысяч жителей: Москва, Омск и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что на 6 городских катках будет проходить фестиваль "Московские традиции". Посетить его можно каждую субботу по 28 февраля. Гости познакомятся с хоккеем в валенках, каждый сможет собрать свою команду или присоединиться к другим. На время игры всем участникам выдадут экипировку.