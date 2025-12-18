Фестиваль "Московские традиции" пройдет на столичных катках

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Каждую субботу с 13 декабря по 28 февраля на шести городских катках будет проходить фестиваль "Московские традиции". Он организован департаментом спорта в рамках проекта "Зима в Москве", передал портал мэра и правительства столицы.

Гости познакомятся с народным зимним видом спорта – хоккеем в валенках. Каждый сможет собрать свою команду или присоединиться к другим. На время игры всем участникам выдадут экипировку. Победители получат от организаторов брендированные шапку-ушанку или шарф.

На фестивальных площадках также будут работать спортивные зоны, где все желающие смогут попробовать свои силы в аэрохоккее, керлинге, хоккейном силомере, снежном дартсе и других играх. В зоне фудкорта будут традиционные угощения, а также музыкальное сопровождение диджеев.

Фестиваль пройдет на катках в Парке Горького, на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское", на стадионах "РЖД Арена", "Авангард" и территории конноспортивного комплекса "Битца". Позже еще одна площадках откроется в олимпийском комплексе "Лужники". Расписание активностей доступно на сайте фестиваля.

Всего в этом сезоне в Москве откроются около 1,3 тысячи катков. Свыше 200 площадок будут открытыми и с искусственным льдом, а более тысячи – с естественным покрытием. На последних заливка льда станет возможной только при устойчивых отрицательных температурах воздуха.