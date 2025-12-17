Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 декабря, 12:11

Город

Около 1,3 тыс катков будут работать в Москве в этом сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве этой зимой будут работать около 1,3 тысячи катков. Более 200 площадок будут открытыми и с искусственным льдом, а свыше 1 тысячи – с естественным покрытием, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Как отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специалисты комплекса проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры.

Катки с искусственным льдом уже функционируют во всех административных округах. Самые красивые и большие из них 1 декабря открылись в Парке Горького, в парке "Сокольники", а также на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское".

Эти катки благодаря технологии искусственного намораживания льда будут работать даже при плюсовой температуре, подчеркнули в пресс-службе.

Технология включает несколько этапов: сначала выравнивается основание, затем проводится укладка гидроизоляционного покрытия и прочных айс-матов с трубками для жидкого хладоносителя. После подключения холодильных установок лед намораживается до толщины 10–15 сантиметров, и затем покрытие выравнивается и полируется ледозаливочными комбайнами.

В комплексе заверили, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, а также точками питания, освещением и раздевалками.

На катках с естественным покрытием заливка льда будет возможна только при устойчивых отрицательных температурах воздуха, пояснили в пресс-службе.

Ранее на Северном речном вокзале тоже открылся обновленный каток. Общая площадь ледового комплекса превысила 9 тысяч квадратных метров. Благодаря этому на льду одновременно могут находиться около 1,5 тысячи посетителей. Уточнялось, что посещение льда возможно только по предварительной регистрации.

"Новости дня": каток площадью 9 тыс "квадратов" открыли на Северном речном вокзале

Сюжет: Зима в Москве
