Каток открылся на Северном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На Северном речном вокзале начал работу обновленный каток. В этом сезоне он стал значительно масштабнее и занял большую часть парковой зоны, сообщает телеграм-канала Дептранса.

Общая площадь ледового комплекса превысила 9 тысяч квадратных метров, что позволяет одновременно находиться на льду около 1,5 тысячи посетителей.

Для гостей катка организована инфраструктура для комфортного отдыха: работают кафе и павильоны с горячими напитками и едой, а также открыта зимняя ярмарка.

Посещение льда – по предварительной регистрации.

Как и в предыдущие годы, на площадке установлены теплые павильоны для переодевания и хранения личных вещей. Доступна аренда коньков: в утренние часы она стоит 350 рублей, в вечерние – 500 рублей.

Посетители могут воспользоваться дополнительным оборудованием. Вход со своими коньками остается бесплатным.

Каток работает со вторника по воскресенье, понедельник является техническим днем. Дневные сеансы проходят с 10:00 до 15:00, вечерние – с 17:00 до 22:00. С пятницы по воскресенье вечерняя сессия продлена до 23:00.

"Северный речной вокзал после реставрации стал одним из любимых мест отдыха у жителей и гостей столицы", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, за 5 лет здесь прошло множество культурных мероприятий, которые посетили более 13 миллионов человек.

Каток ежегодно обустраивается в рамках проекта "Зима в Москве". В 2024 году его посетили более 31 тысячи человек.

Ранее в Москве начал работу бесплатный каток на Болотной площади. Он рассчитан на 500 посетителей. В центре ледовой площадки установлена украшенная ель, оформление которой связано с символом года – Огненной Лошадью.

В будние дни каток работает с 10:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 22:00. Посещение организовано по сеансам продолжительностью от полутора до двух часов и доступно по предварительной регистрации.