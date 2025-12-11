Серия музыкальных вечеринок пройдет на катке ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На катке ВДНХ стартовал цикл мероприятий "Музыка в подарок". Серия вечеринок будет посвящена современным музыкальным трендам и достижениям российских исполнителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В каждой программе выступят два диджея: звездный гость и артист, который откроет мероприятие.

Вечеринки запланированы на 13 и 27 декабря, 10, 16 и 23 января, а также на 14 и 21 февраля. Посещение осуществляется по билетам на каток.

Отмечается, что проведение подобных семейных мероприятий на ВДНХ соответствует целям национальных проектов "Семья" и "Туризм и гостеприимство".

Ранее на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве" разработали "Согревающий маршрут". Гости могут прогуляться по территории выставки, не замерзая, и посетить 30 точек: главные павильоны, архитектурные достопримечательности, парковые зоны. Все пункты отмечены на карте, которую можно бесплатно взять в инфоцентре у арки главного входа.