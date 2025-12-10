Одна из главных площадок "Зимы в Москве" заработала на Воробьевых горах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Одна из главных площадок проекта "Зима в Москве" открылась на Воробьевых горах. Гостей приглашают на территорию Московского дворца пионеров, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постарались сделать так, чтобы здесь было уютное пространство для семейного отдыха. Здесь можно будет отдохнуть от городской суеты, пройти по аллее фонарей, загадать желание, покататься на катке, поучаствовать в мастер-классах, пообедать в нашем новом ресторане", – подчеркнула она.

В ресторане будут работать студенты под руководством наставников. Они станут бариста, официантами, поварами и другими специалистами. Меню также было создано студентами. Посетителям предлагается попробовать фирменные сезонные блюда и стать участниками креативной кулинарной лаборатории. Ресторан будет открыт ежедневно с 09:00 до 22:00.

Кроме того, гостей приглашают на бесплатный каток, площадь которого составляет 4 тысячи квадратных метров. На нем можно арендовать коньки и пингвинов-помощников для детей. Также в зоне проката сделают кафе. Чтобы попасть на сеанс, нужна предварительная регистрация на портале bilet.mos.ru.

В центре площадки посетители могут увидеть костер. Инсталляция станет частью световой постановки, которая соединит историю Дворца пионеров и современную городскую культуру. В парковой зоне для гостей организуют "северное сияние".

Более того, атмосферу создаст и "Аллея волшебных фонарей". Каждый посетитель сможет загадать желание в пространстве с арт-объектами и инсталляциями. Здесь также ежедневно будет открыта рождественская ярмарка, на которой представят продукцию, созданную студентами колледжей Москвы и педагогами центров допобразования. Гостям предложат приобрести новогодние кружки, вязаные брелоки в виде конфет и ангелов, декоративные светильники из дерева и календари с метафорическими изображениями.

Для детей и взрослых в здании Дворца пионеров появится креативная лаборатория. В ней они смогут сделать новогодние украшения, глиняные и фарфоровые изделия, флорариумы, игрушки из фетра и праздничные салфетки.

Ранее в центре столицы в рамках "Зимы в Москве" появился праздничный маршрут в форме сердца, который проходит через исторические улицы и 14 украшенных площадок. Горожане смогут прогуляться и увидеть декорации у Большого театра, Российской государственной библиотеки, Московского зоопарка и в Камергерском переулке.

