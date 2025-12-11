Форма поиска по сайту

11 декабря, 08:02

Город

"Согревающий маршрут" подготовили на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Согревающий маршрут" разработали на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве". Гости смогут прогуляться по территории выставки и изучить ее живописные места, не замерзая, передает портал мэра и правительства столицы.

В маршрут вошли 30 точек. Он протягивается мимо главных павильонов и архитектурных достопримечательностей ВДНХ, парковых зон и площадок "Зимы в Москве". Все точки нанесены на специальную карту. Ее можно взять бесплатно в инфоцентре в арке главного входа, от которой начинается маршрут.

Рядом с ней установлен огромный елочный шар, украшенный иллюминацией в виде золотого кружева, и светящиеся цифры. Далее посетители могут пройти к павильону "Рабочий и колхозница", а затем – к павильону № 1 "Центральный", который украшен колоннадами и 35-метровым позолоченным шпилем со звездой. Павильон стал одним из главных символов выставки. В данный момент в нем доступна выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея".

Далее гостям предлагается взглянуть на павильон № 59, где после реставрации заработал Музей героизма. Внутри находится мультимедийная экспозиция, рассказывающая о подвигах солдат и офицеров в зоне СВО. После этого можно пройтись по экотропе или осмотреть Садовый пруд парка "Останкино" из зеленого бельведера. В этой части маршрута посетителям рекомендуют взять с собой шапку и термос с горячими напитками.

Завершением маршрута является каток, который располагается вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Там работают пункты проката, камеры хранения и точки продажи горячих напитков и питания.

Ранее одна из главных площадок проекта "Зима в Москве" открылась на Воробьевых горах. Гостей пригласили на территорию Московского дворца пионеров. В здании для детей и взрослых появится креативная лаборатория. В ней они смогут сделать новогодние украшения, глиняные и фарфоровые изделия, флорариумы, игрушки из фетра и праздничные салфетки.

Творческие мастер-классы и катки ждут гостей в рамках "Зимы в Москве"

