ТАСС: ЕС в 20-м пакете санкций против РФ готовит основания для перехвата танкеров с нефтью

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

20-й пакет антироссийских санкций, который Еврокомиссия (ЕК) готовится принять 24 февраля, вызвал серьезные разногласия среди стран-членов Евросоюза. Главной обсуждаемой темой стали планы по перехвату танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, новый пакет санкций направлен на создание правовой базы, которая позволила бы останавливать суда, проводить их досмотр и конфисковывать как сами танкеры, так и их грузы, если ЕС сочтет, что они перевозят нефть из РФ.

Однако эта инициатива вызывает "серьезную озабоченность" у ряда государств Евросоюза, так как применение таких мер де-факто означает подготовку к силовым действиям на море. В Европе опасаются, что попытки задерживать коммерческие суда могут привести к прямой военной конфронтации с Россией.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что общая сумма прямых потерь Евросоюза от антироссийских санкций уже составляет от 1,5 до 2 триллионов евро. Он добавил, что Россия ответит на 20-й пакет санкций ЕС.