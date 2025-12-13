Форма поиска по сайту

13 декабря, 14:22

Город

Стартовали работы по оснежению лыжной трассы в парке 850-летия Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столичном парке 850-летия Москвы стартовали работы по оснежению флагманской лыжной трассы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Всего в городе появится 14 флагманских лыжных трасс с искусственным снегом. Первую из них обустроили незадолго до наступления зимнего сезона, напомнил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В работах по оснежению трассы задействовали 13 снежных пушек, которые разместили вдоль всей 13-километровой трассы. Снег образуется за счет распыления воды со сжатым воздухом при отрицательной температуре на улице. Это позволяет не зависеть от погодных условий.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что до 2030 года в столице появится более 500 километров трасс с искусственным оснежением. Их разместят в шаговой доступности практически в каждом округе.

Кроме того, в городе продолжается работа по организации новых катков с искусственным покрытием. Один из крупнейших городских катков появится на выходе из спортивной арены на территории "Лужников".

