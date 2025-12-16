Форма поиска по сайту

16 декабря, 16:04

Город

Пункты акции "Елочный круговорот" начнут работу в столице 2 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пункты акции "Елочный круговорот" начнут работу в Москве 2 января 2026 года. Они будут доступны для горожан до весны, сообщается в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее на платформе "Активный гражданин" прошло голосование по выбору самых удобных локаций для размещения пунктов приема новогодних деревьев. В опросе поучаствовали более 190 тысяч москвичей. По итогам голосования выяснилось, что больше всего желающих отнести ель на переработку проживают в ЮВАО, СВАО и ВАО.

"Благодаря предложениям горожан сеть пунктов приема деревьев "Елочный круговорот" может стать шире. Все инициативы жителей столицы о дополнительных экоточках переданы профильным специалистам", – уточнили в департаменте.

Основу елочных базаров в столице составят деревья российского производства. Преимущественно они будут доставлены из Пермского края, Кировской области и Башкирии. Также покупателям предложат еловый и сосновый лапник, новогодние игрушки и украшения.

Выставка дизайнерских елей открылась на Кузнецком Мосту

