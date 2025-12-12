Эксперт Кочнева: при покупке гирлянды на елку нужно оценить ее безопасность

Фото: 123RF.com/naturetron

При выборе гирлянды на елку необходимо для начала оценить ее безопасность. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала директор по качеству одной из компаний Юлия Кочнева.

По ее словам, в первую очередь нужно обратить внимание на упаковку. На ней должны быть указаны напряжение, производитель, класс защиты, а также знак соответствия техническим регламентам.

Если гирлянда покупается для квартиры, стоит сделать выбор в пользу изделий на пониженном напряжении. Они не так сильно нагреваются, и при их использовании снижается риск короткого замыкания.

"Для улицы подходят только уличные модели с влагозащитой не ниже IP44, с плотной изоляцией провода и герметичными разъемами. Важно проверять целостность кабеля, отсутствие трещин, заломов и запаха пластика – резкий химический запах может говорить о низком качестве материалов", – сказала эксперт.

Кочнева посоветовала не покупать дешевые изделия без маркировки со слишком тонкими проводами. Прежде чем покупать, можно испытать гирлянду прямо в магазине – лампы должны гореть ровно, блок питания не должен сильно нагреваться.

Она отметила, что для дома стоит приобретать украшение с разными режимами и возможностью статического свечения, так как сильное мигание может раздражать. В детскую комнату лучше выбрать гирлянду с нейтральным или холодным освещением.

Если после покупки изделия были обнаружены дефекты, его можно вернуть, добавила эксперт. По нормам закона о защите прав потребителей продавец либо вернет средства, либо заменит гирлянду на новую. Она уточнила, что вернуть покупку возможно при условии, что ее товарный вид сохранился и она не использовалась. При этом покупатель должен будет предъявить чек или другой документ.

Ранее дизайнеры рассказывали, что массивные цветные гирлянды, изобилие блесток и пластиковые елочные игрушки уже не актуальны в качестве украшений дома к Новому году.

Сейчас фиксируется тренд на сдержанность и натуральность. Если хочется блеска, то эксперты рекомендуют использовать украшения с металлизированными элементами, которые хорошо сочетаются с природными материалами.

