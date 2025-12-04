Московские елочные базары представят отечественные хвойные деревья

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В столице в декабре начнут работу елочные базары. Основу ассортимента составят деревья российского производства, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента торговли и услуг города.

"В ассортименте елочных базаров преимущественно представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии", – уточняется в сообщении.

В департаменте отметили, что покупателям также будут предложены еловый и сосновый лапник, елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для установки елей.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку страны привезут из подмосковной Рузы в Кремль 10 декабря. Ее высота составит 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, размах нижних ветвей – 11 метров. Спилить дерево намерены 8 декабря.

