"Ростех" поставил в войска партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" поставил в войска партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов "Панцирь". В их число вошли боеприпасы ближнего перехвата, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"В войска отгружены как стандартные ракеты, так и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата", – говорится в сообщении.

В "Ростехе" отметили, что ЗУР ближнего захвата увеличивают боекомплект в направляющих пусковых установок с 12 до 48 ракет, однако количество средств поражения может варьироваться.

Госкорпорация назвала ЗРК одними из наиболее эффективных систем в своем классе. "Панцири" способны надежно защищать небо.

"На их счету уничтожение сложных целей, в том числе поражение ракет ATACMS и Storm Shadow, а также победа в дуэли с высокоскоростной HARM. При этом сегодня наряду со стандартными ракетами для комплекса применяются и новые мини-ЗУР по широкой номенклатуре целей", – подчеркнул "Ростех".

Ранее холдинг "Высокоточные комплексы" направил в министерство обороны России новые партии БМП-3 и БМД-2. Передача данной техники состоялась в преддверии Дня танкиста. В частности, партия БМП-3 была направлена Минобороны РФ вместе с комплектами многосоставной дополнительной защиты.

