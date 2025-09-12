"Высокоточные комплексы" поставили в войска новые партии БМП-3 и БМД-2

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Холдинг "Высокоточные комплексы", который входит в состав "Ростеха", направил в министерство обороны России новые партии БМП-3 и БМД-2. Об этом сообщает RT со ссылкой на госкорпорацию.

Передача данной техники состоялась в преддверии Дня танкиста. В частности, партия БМП-3 была направлена Минобороны РФ вместе с комплектами многосоставной дополнительной защиты. При этом БМД-2 была отремонтирована и модернизирована.

В "Ростехе" уточнили, что продолжают производить бронетехнику в круглосуточном режиме.

Ранее Владимир Путин сообщал, что страна планирует улучшать боевые возможности армии на новой технологической базе. Кроме того, будут модернизированы военные объекты. Их оснастят новейшей техникой и оборудованием, которое в боевых условиях доказало свою эффективность, отметил президент.

