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11 июня, 22:27

Политика

Путин призвал нарастить боевые возможности сухопутных войск ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал в минимальный срок нарастить боевые возможности сухопутных войск ВС РФ и создать задел для их развития. Об этом российский лидер заявил во время совещания по вопросам госпрограммы вооружений.

Глава государства распорядился обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, которые будут обладать самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.

В ходе совещания также российский лидер также поставил задачи в рамках новой госпрограммы вооружений на срок до 2036 года. В этом документе, подчеркнул Путин, следует максимально использовать опыт применения вооружений в зоне спецоперации.

Задача – сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе перспективных, подчеркнул президент.

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