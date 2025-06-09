Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

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Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года. Об этом рассказал помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, сообщает aif.ru.

По его словам, решение о разработке стратегии приняли еще в июле 2024 года на совещании в Кремле. Работа по подготовке проекта легла на Минобороны РФ, а доработкой занималась Морская коллегия РФ. Последняя опиралась на предложения федеральных ведомств и организаций.

Патрушев акцентировал внимание, что подобный документ стал первым в современной истории.

"Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются", – отметил он в интервью изданию.

Помощник российского лидера уточнил, что стратегия включает в себя анализ развития военно-политической обстановки, возможных вооруженных конфликтов и потенциала ведущих военно-морских держав. Вместе с тем в документе дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта спецоперации.

Эксперты сформулировали главные требования к будущему флоту, его задачам в мирное и военное время, а также механизмы для создания перспективного облика ВМФ.

"Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане", – заключил Патрушев.

Ранее Путин заявлял, что ВМФ России играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. РФ уделяет серьезное и приоритетное внимание совершенствованию военно-морского флота.

По словам главы государства, сегодняшняя обстановка в мире, новые угрозы и технологическая революция требуют создания нового облика ВМФ. В связи с этим президент РФ отметил необходимость системного развития всех составляющих российского флота, включая подводные лодки, корабли и морскую авиацию.