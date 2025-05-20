Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 12:39

Политика

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет на нейтральными водами Баренцева моря

Фото: Минобороны РФ

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота. На отдельных участках маршрута Ту-95МС сопровождались истребителями других стран, рассказали в оборонном ведомстве.

В МО РФ пояснили, что экипажи дальней авиации регулярно пролетают на нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем. Воздушное судно отправилось с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, затем его заметили над морем недалеко от Крыма, после чего оно вернулось на отправную точку.

Владимир Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М

Читайте также


политикабезопасность

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика