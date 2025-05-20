20 мая, 12:39Политика
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет на нейтральными водами Баренцева моря
Фото: Минобороны РФ
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота. На отдельных участках маршрута Ту-95МС сопровождались истребителями других стран, рассказали в оборонном ведомстве.
В МО РФ пояснили, что экипажи дальней авиации регулярно пролетают на нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем. Воздушное судно отправилось с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, затем его заметили над морем недалеко от Крыма, после чего оно вернулось на отправную точку.
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