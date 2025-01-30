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30 января, 15:08

Безопасность

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что продолжительность полета составила более 8 часов. Сопровождение ракетоносцам обеспечивали самолеты Воздушно-космических сил России. При этом на отдельных этапах маршрута ракетоносцы также сопровождали иностранные истребители.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", – заявили в ведомстве, добавив, что все полеты проходят по международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Тогда истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27, а продолжительность полета составила более 5 часов.

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