Генерал ВВС США пожаловался на пилота Су-35, который напугал летчика F-16 над Аляской

Фото: телеграм-канал Fighterbomber

Генерал ВВС США Грегори Гийо пожаловался на пилота российского истребителя Су-35, который отогнал американский F-16, слишком близко подошедший к стратегическому ракетоносцу России Ту-95МС, выполнявшему плановый полет около Аляски. Об этом он написал в соцсети X.

"23 сентября 2024 года самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех", – заявил он.

Минобороны РФ сообщало, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее этим летом канадские и американские истребители поднимались в воздух для перехвата бомбардировщиков РФ и КНР близ Аляски. Тогда в США заявили, что будут отвечать на подобные инциденты "присутствием на присутствие".

В августе как минимум три американских самолета-разведчика были замечены у берегов Черного моря. Истребители некоторое время кружили у побережья Черного моря. Их маршрут пролегал над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией.