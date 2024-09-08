Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника

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Два истребителя F-16 были подняты в воздух из-за нарушения дроном воздушного пространства страны. Об этом сообщили в пресс-службе румынского Минобороны.

По информации ведомства, 8 сентября в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован беспилотник, который впоследствии покинул его, направившись в сторону Украины. Информация, полученная об этом от жителей городов Тулча и Констанца, была передана в Генинспекцию по чрезвычайным ситуациям.

В связи с этим ночью с 86-й авиабазы в Борче для наблюдения за воздушной обстановкой вылетели два F-16. Путь дрона удалось отследить с помощью радиолокационной системы наблюдения. В результате самолеты вернулись на базу примерно в 04:08, уточнили в ведомстве.

8 сентября латвийский президент Эдгар Ринкевич пожаловался на упавший на территории страны военный беспилотник, якобы принадлежавший России. По его словам, инцидент произошел 7 сентября в восточной части Латвии.

