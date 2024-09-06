Алаудинов рассказал о неудачной попытке ВСУ сбить дрон "Ахмата"

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку сбить российский беспилотник отряда "Каштан" над территорией Курской области, рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России (ВС РФ), командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Действия украинских военных привели к тому, что они сами серьезно пострадали.

"Этот беспилотник так "удачно" на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас", – отметил Алаудинов в видеообращении, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

По словам командира спецназа, дрон "слишком точно сбился", поэтому украинским военным не стоило трогать его.

Бои с украинскими формированиями в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

При этом потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении увеличились до 10 400 военных. Кроме того, украинские силы лишились 81 танка и 41 боевой машины пехоты.